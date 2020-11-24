Bonservisi Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya mâl olan Mbaye Diagne, performansıyla yine sınıfta kaldı. Bu sezonki ilk golünü dün akşam penaltıdan atan Senegalli futbolcu, buna rağmen kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurttu. Yüzde 72'lik pas isabet oranıyla bu alanda takımın en kötüsü olan Diagne, Falcao'yu mumla aratırken, devre arası operasyonu için de adını bir kez daha satış listesine yazdıracak gibi görünüyor. Bu sezon da beklentilerin altında kalan tecrübeli forvet, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

'Ben değil, takım önemli'

"Açıkçası sonuçtan çok fazla memnun değilim. Bu akşam çok fazla fırsat yakaladık burada, ancak bunları değerlendiremedik. Bundan sonra çalışmalara devam edip bir sonraki maça geçmemiz gerekiyor. Benim kişisel performansımdan çok, takımın performansı daha çok önemli. 3 puan almamız için çok önemli. Seviyemi daha fazla yükseltmek için daha fazla çalışıyorum."