Galatasaray için artık en önemli hedef Süper Lig... Sarı-kırmızılılar, uzatmalarda yenen golle Brugge maçından beraberlikle ayrılırken, Avrupa Ligi’nde yola devam etme şansını da mucizelere bıraktı. Artık gözünü Türkiye’ye çeviren Cim Bom’da, pazar akşamı oynanacak Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarına ara verilmeden başlandı. Teknik direktör Fatih Terim, kritik mücadelede Brugge maçının kadrosuna göre bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Bunlardan biri, sol bekte aksayan Nagatomo’nun yerine Emre Taşdemir olacak.

Seri de kulübeye dönüyor

Savunmada da Marcao’nun partneri olarak Ahmet Çalık görev yaparken, Donk bu kez Seri’nin yerine ön liberoya geçecek. kart cezalısı Babel’in yerine Ömer Bayram’ın yeri garanti. Forvet arkasında yine Belhanda oynayacak, sağ kanat ise Feghouli’ye emanet. Brugge maçında golünü atan Adem Büyük, yine skor yükünü üstlenmeye çalışacak. Sağ bekte de yorgun olmasına rağmen Mariano’nun oynaması bekleniyor.

Metin Karabaş