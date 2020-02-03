Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir süreç geçiren Galatasaray devreye lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7'nci sırada girmişti. Ocak ayında iyi bir kamp dönemi geçiren ve Saracchi, Sekidika, Onyekuru takviyeleriyle kadrosunu genişleten sarı kırmızılılar ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Sırasıyla Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'u deviren Terim'in öğrencileri, üç haftayı kayıpsız atlatarak zirveyle puan farkını eritti. Lider Sivasspor ile arasında 5 puan kalan Galatasaray'da şampiyonluk havasına iyice girildi.

HEDEF KADIKÖY'E KAYIPSIZ GİTMEK

Süper Lig'de Sivasspor, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin ardından 36 puanla 6'ncı sırada bulunan Galatasaray'da öncelikli hedef Kadıköy deplasmanına kayıpsız gitmek. Gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak sarı kırmızılılar ardından BtcTurk Yeni Malatya'yı ağırlayacak.

Sarı kırmızılılar bu iki maçta 6 puan toplayıp Fenerbahçe derbisine yüksek krediyle çıkmayı hedefliyor.



