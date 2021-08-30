5 şampiyonluk 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Lig Kupası kazanan 35 yaşındaki Muslera’yı zaman zaman dinlendirmek ve sonrasında da kaleyi güvenli ellere teslim etmek isteyen Galatasaray ’da Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek Milli kaleci Gökhan Akkan ve Göztepe ’nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat gündeme alındı. Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera’nın yanına hem onu yedekleyebilecek hem de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, Gökhan için istenen yüksek bonservisten dolayı listesindeki diğer aday olan İrfan Can için devreye girdi.

Adana’dan geldi, formayı kaptı

23 yaşındaki kaleci için Göztepe’yle yarın bir görüşme yapılması bekleniyor. Adanaspor’dan geldiği İzmir temsilcisinde dikkat çeken bir performans ortaya koyan İrfan’ın Avrupa’dan da talipleri bulunuyor.