Antrenmana Alanyaspor maçında sakatlanan Mariano katılmazken cezası biten yeni transfer Mbaye Diagne hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılarda Mariano'nun dışında cezalı Fernando da forma giyemeyecek. Fatih Terim Brezilyalı oyuncunun yerinde Selçuk İnan'ı oynatmayı düşünüyor. Sağ bekte Martin Linnes'in oynamasına kesin gözüyle bakılırken sol bekte de Asya Kupası'ndan dönen Nagatomo oynaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Linnes, Selçuk İnan, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne