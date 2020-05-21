Sarı kırmızılılarda 14 Mayıs Perşembe günü yapılan testler sonucunda, performans ekibinde görevli bir yardımcı personelde koronavirüse rastlanmıştı. Kulüpten ertesi gün yapılan açıklamada, çalışmalara 6 gün ara verildiği belirtilmişti.

Dün Galatasaray'da futbol takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlandı. Bu gelişme üzerine sarı kırmızılılar bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına yeniden başladı.

Çalışmalar çift idmanla start alırken, .hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

DHA