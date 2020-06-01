Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Corona virüsü salgının ardından 12 Haziran'da yeniden start alacak Süper Lig'de Galatasaray hazırlıklarına tesislerinde devam etti. Sarı-kırmızılı takım Fatih Terim yönetiminde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın çalışmalarına sürdürdü.

01 Haziran 2020, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor


Kulüpten yapılan resmi açıklamada: "Futbol Takımımız, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.


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