Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Corona virüsü salgının ardından 12 Haziran'da yeniden start alacak Süper Lig'de Galatasaray hazırlıklarına tesislerinde devam etti. Sarı-kırmızılı takım Fatih Terim yönetiminde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın çalışmalarına sürdürdü.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada: "Futbol Takımımız, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.