Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlıyor
Teknik direktör Fatih Terim'in takıma verdiği iki günlük izin ile oyuncular hafta sonunu tatil yaparak değerlendirdi. Sarı-Kırmızılılar, bugün yeniden Florya’da toplanacak ve Metin Oktay Tesisleri’nde Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.
Türk Telekom Stadı’nda perşembe günü oynanan Hatayspor hazırlık maçının ardından teknik direktör Fatih Terim takıma 2 gün izin vermişti. Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren Sarı-Kırmızılılar, bugün yeniden Florya’da toplanacak. Metin Oktay Tesisleri’nde Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlayacak. 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Galatasaray, bu mücadeleye kadar taktik ağırlıklı provalar gerçekleştirecek.