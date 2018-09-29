Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz hafta büyük bir şok yaşamıştı. Geçici antrenör Cem Kavçak yönetimindeki Akhisar’a 3-0 kaybeden Aslan, liderlikten de oldu. Bu hafta rakip yine geçici hocası Adem Çağlayan’la sahaya çıkan Erzurum’du. Galatasaray için bu sınav, yaraları sarma açısından büyük önem taşıyordu. Taraftar, lign dibine demir atan rakip karşısında farklı zafer beklese de işler umulduğu gibi gitmedi. Cim Bom, Dadaş’ın savunmasını bir türlü aşamadı. Dakikalar geçtikçe stres de arttı. Beklenen gol 74. dakikada Maicon’un kafa vuruşuyla geldi. Cim Bom, Rodrigues, Eren ve Onyekuru ile yakaladığı fırsatlardan da yararlanamadı. Evinde rakiplerine gol olup yağan Galatasaray, Erzurum karşısında tek golle yetinse de kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğunu devralmayı da bildi. Sarı-Kırmızılılar, çarşamba günkü Porto deplasmanına moralli bir şekilde gidecek.

Maicon sezonu açtı

Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon attığı 5 golle şampiyonluk yolunda ciddi katkı sağlamıştı. Fatih Terim’in bu sezon rotasyon oyuncusu olarak kullandığı Maicon, Erzurum karşısında fileleri sarsacağının sinyalini daha 2. dakikada verdi. Kullandığı serbest vuruşta top yan direkten dışarı gitti. Maicon, maç boyunca savunmada hatasız oynadı. 74. dakikada ise Ömer Bayram’ın kullandığı kornerde ön direkte zor pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yaparak galibiyeti getiren isim oldu. Sambacı, ligin ilk haftasındaki Ankaragücü maçında da 1 asiste imza atmıştı.