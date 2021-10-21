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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sürprizi!

UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim’in sahaya süreceği kadroda en çok forvette kimi oynatacağı merak ediliyordu.

21 Ekim 2021, Perşembe 09:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sürprizi!

Tecrübeli teknik adamın dün gerçekleşen son antrenmanda Halil Dervişoğlu’nu ileri uçta denediği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Tecrübeli teknik adamın dün gerçekleşen son antrenmanda Halil Dervişoğlu’nu ileri uçta denediği öğrenildi.

4-3-3 formatı ile çıkacak!

Tecrübeli teknik adamın ileri üçlüyü Morutan-Halil-Kerem’den kurması bekleniyor. 4-3-3 formasyonu ile sahaya çıkmayı düşünen sarı- kırmızılı teknik adam orta alanda ise Taylan-Berkan ve Cicaldau’yu sahaya sürecek. Sarı-kırmızılıların savunma hattı ise Yedlin-Nelsson-Marcao ve Aanholt’tan oluşacak.

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