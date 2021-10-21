Tecrübeli teknik adamın dün gerçekleşen son antrenmanda Halil Dervişoğlu’nu ileri uçta denediği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Tecrübeli teknik adamın dün gerçekleşen son antrenmanda Halil Dervişoğlu’nu ileri uçta denediği öğrenildi.

4-3-3 formatı ile çıkacak!

Tecrübeli teknik adamın ileri üçlüyü Morutan-Halil-Kerem’den kurması bekleniyor. 4-3-3 formasyonu ile sahaya çıkmayı düşünen sarı- kırmızılı teknik adam orta alanda ise Taylan-Berkan ve Cicaldau’yu sahaya sürecek. Sarı-kırmızılıların savunma hattı ise Yedlin-Nelsson-Marcao ve Aanholt’tan oluşacak.