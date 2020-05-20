Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-20 sezonunda şampiyonluk için takım çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde de hız kesmiyor. Yeni sezon için çalışmalarını yürüten Sarı-Kırmızılılar'da Udinese forması giyen Seko Fofana, yeniden gündeme gelen isim oldu.

Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, İtalyan ekibi ile 2022'de sözleşmesi bitecek olan oyuncu için girişimlere başladı. İtalyanların haberine göre oyuncu, bu yaz Galatasaray'a transfer olabilir.

25 yaşındaki oyuncu hem sezon başında hem de sezon ortasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş fakat transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

Orta sahadaki kiralık oyuncuları Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'nin durumlarındaki belirsizlik nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Belhanda'nın da gönderilmesi planlanan Galatasaray'da daha önce Fatih Terim'in Fofana'yı özellikle istediği belirtilmişti.



