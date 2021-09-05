Galatasaray 'da Gedson Fernandes transferi için çalışmalar daha da yoğun şekilde devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu ne pahasına olursa olsun kadrosunda görmek istiyor. Ancak Benfica'nın genç oyuncuyu kiralık göndermeye yanaşmaması işleri zora sokmuş durumda. İşte tam da bu noktada devreye giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi olan ve geçen sezonun devre arasında gerçekleşen operasyona destek sağlayan Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa ile görüştü. Fatih hoca, Rui Costa'ya Gedson Fernandes'i kadroda düşünüp düşünmediklerini tekrar sordu. Costa'nın ise kiralama formülüne şimdilik sıcak bakılmadığını ilettiği, ancak bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.

Elmas yeni paketi görüşecek

Başkan Burak Elmas da görüşmelerde bizzat devreye girerek, yeni 10 milyon Euro'luk teklif paketini Benfica'ya sunmak üzere kolları sıvadı. Her ne kadar genç yıldız Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilse de, takımına geri döndüğünden bu yana istediği süreleri alamaması, bazen kulübeden dahi çıkamaması sebebiyle bu transferi en az Terim kadar istiyor. Başkan hafta boyunca Benfica ile görüşerek tüm şartları zorlayacak. Zorunlu satın almalı kiralama, 10 milyon Euro'nun taksitli ödeme planı gibi seçenekler de masada olacak.