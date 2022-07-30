İddiaya göre Okan Buruk, eski öğrencisini Florya'da görmek istiyor ve bu nedenle bazı transfer girişimlerini bekletmeye aldı. 24 yaşındaki futbolcunun da Okan hocanın ilgisi karşısında çok mutlu olduğu ve teklif beklediği öğrenildi. Ancak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, genç oyuncuyu bırakmayı kesinlikle düşünmediklerini net şekilde dile getirdi. Bu açıklama sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Kulübe yakın kaynaklar, Okan hocanın talebine göre yönetimin bir yol haritası belirleyeceğini ifade ediyor.



