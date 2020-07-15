Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 14:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.

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