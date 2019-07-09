Sarı-Kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konu; yeni forvet. Diagne’nin satışı için görüşmeler devam ederken, gönderilmeye çalışılan Mitroglou ise yeni sezon çalışmalarında, Florya’da. Yönetim iki yabancı oyuncuyu yollayıp, iki yeni transfer yapmayı planlarken, aceleci davranılmıyor. Maliyet konusu ön planda tutuluyor. Galatasaray’ın, Aboubakar konusunda yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedildi. Porto, “Kiralamayı düşünmüyoruz. İstiyorsanız satarız” cevabını verirken, bonservis için kapıyı tam 25 milyon Euro’dan açtı.

Muriç’le aynı tarzda

Bu gelişme sonrası forvet arayışlarında rota yeniden Benjamin Tetteh’e çevrildi. Ganalı oyuncu devre arasında Aslan’ın gündemine gelmiş ancak Sparta Prag 8 milyon Euro’luk bonservis bedelinde indirim yapmayınca transfer gerçekleşmemişti. Sparta Prag’ın 21 yaşındaki yıldızı için Fatih hoca çok ısrarcı, Tetteh’i mutlaka takımda istiyor. Çekya kulübüne, Belçika ekibi Standard Liege’den gelen Luyindama’nın transferinde olduğu gibi garanti satın alma maddesi içeren kiralama teklifi sunulacak.