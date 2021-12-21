Başakşehir maçında takımına 1 puanı getiren kafa golünü atan ve 5 golle Aslan'ın en skorer ismi olan Mostafa Mohamed, Adana Demir deplasmanında ilk 11'deki yerine dönüyor.

Diagne'nin sakatlığı, Halil'in de formsuzluğu sonrası Mısırlı santrforu yeniden 11'de kullanma kararı alan Fatih Terim'in, taktik provada 4-3-3 sistemini denediği, kenarlarda Kerem ve Morutan'la Mohamed'i desteklemeye çalışacağı, Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüyle de merkezi kontrol altında tutmak istediği öğrenildi.

Terim bir aksilik olmazsa Mohamed'i son düdüğe kadar sahada tutmayı, duruma göre ikinci yarıda Halil'le takviye etmeyi planlıyor.







