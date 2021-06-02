Yeni sezon öncesinde yoğun bir transfer dönemi geçirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önemli. Fatih Terim göreve devam etmesi durumunda kontratı devam eden Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi gelecek planlarında düşünmüyor. Yılda net 5 milyon Euro ücret kazanan Falcao için ilgisi bulunan ABD ekiplerinden İnter Miami, Portland ve DC United'dan resmi teklif bekleniyor.

Birkaç kulüple temasta

Diagne ise kiralandığı West Bromwich'te iyi performans göstermesiyle İngiliz temsilcilerinin radarına girdi. Senegalli oyuncuya da 'Kendine kulüp bul' mesajı gönderildi. Yıldız futbolcunun menaceri Ada'da birkaç ekiple görüşmeler yaparken, yönetim Diagne'nin kulübe getireceği teklifi bekliyor. Falcao'dan bonservis beklentisiolmayan Cim Bom, Diagne'den en az 5 milyon Euro kasaya koymayı hedefliyor.

Metin Karabaş



