57. dakikada Mohamed'in yerine oyuna giren Gomis, 64. dakikada kazandırdığı penaltıyı, atamadı. Göztepe deplasmanında beyaz noktadan 2 kez fileleri havalandırmasına rağmen dün kaleciye takılan yıldız forvet, büyük üzüntü yaşasa da son anlarda kendisini affettirdi. 90 artı 8. dakikada Gomis, Feghouli'nin pasında topu çok iyi sürdü ve kaleciyi de geçip, ağları havalandırdı. En son 12 Mayıs 2018'de Aslantepe'de gol atan Gomis, Galatasaray 'daki ikinci döneminde tam 1387 gün sonra iç sahada golünü attı. Maçın ardından taraftarlar Gomis'i üçlü çektirmek için sahaya çağırdı.