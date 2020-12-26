Galatasaray'da Diagne şoku... Ailesindeki bir yakınında Kovid testi pozitif çıkan Diagne, kendisi negatif olmasına rağmen tedbir amaçlı olarak İstanbul'da bırakıldı. Fatih Terim, Senegalli forvetin yokluğunda kimi oynatacağını düşünüyor. Sarı-Kırmızılı ekipte üç isim ön planda. İşte detaylar...

1-) Falcao: 2. yarıda girebilir: 2 ay sonra bu hafta içinde takımla çalışmalara katılan Radamel Falcao, son antrenmanda ağrısı olmadığını belirtti. Kolombiyalı golcü, Terim'in görev vermesi halinde ileri uçta görev yapabilecek. Ancak hem maç hem de idman eksiği olması, Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda fiziksel sıkıntılar yaşayabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, skorun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna girmesi daha mantıklı görünüyor.

2-) Oğulcan: Temposunu beğeniyor: Göztepe maçında oyundan alınan Diagne'nin yerine santrfor pozisyonuna Oğulcan geçmişti. Fatih hoca birkaç hafta boyunca sağ kanatta kullandığı genç forvetin tempo ve pres özelliğini çok faydalı buluyor. Bu nedenle Trabzon'un stoperlerini yıpratmak amacıyla Oğulcan Çağlayan ilk 11'de denenebilir.

3-) Ali Yavuz: İlk 11 risk olabilir: Terim'in yeni prensi, özellikle son haftalarda sık sık süre almaya başladı. Fatih hocanın Trabzon deplasmanında bir sürpriz yaparak Ali Yavuz Kol'u ilk 11'de oynatma ihtimali bulunuyor. Ancak tecrübesizliği nedeniyle bunun bir risk olabileceği de Terim'in ekibiyle paylaştığı bir başka görüş oldu.







