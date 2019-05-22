Başakşehir galibiyetiyle 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, artık sabırsızlıkla kupasına kavuşmayı bekliyor... Ancak öncesinde Sivasspor ile deplasmanda son lig maçı var. Teknik direktör Fatih Terim, Sivas karşılaşmasında yine farkını gösterecek, geldiği günden bu yana çok önem verdiği gençleri sahaya sürecek.

Yunus Akgün (18 yaşında), Celil Yüksel (20), Atalay Babacan (18), Mustafa Kapı (16) ve İsmail Çipe’ye (23) teknik heyetten ‘hazır olun’ mesajı gönderilirken, Terim’in yardımcıları son maç öncesi genç Aslanlar ile özel ilgileniyor. Bu isimler Sivasspor maçını sabırsızlıkla bekliyor.

Sivas deplasmanında kapanışı galibiyetle yapmayı hedefleyen Cim Bom’da, genç oyuncular da gelecek sezon öncesi kendilerini gösterme fırsatını çok iyi değerlendirmek istiyor.

Yine 19.05’te yapılacak

Sivasspor maçını cuma günü oynamak için TFF’ye yaptığı başvur kabul edilen Galatasaray, kutlamaları cumartesi günü saat 19.05’te Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirmek amacında. Süper Lig şampiyonluk kupası da sahanın ortasına kurulacak dev platformda takıma verilecek. Kulübün profesyonelleri şimdiden kutlama programıyla ilgili hazırlıklara başladı.

İşte kutlama programı

■ Teknik kadro ve futbolcular, üstü açık otobüsler Florya’dan Türk Telekom Stadı’na gidecek.

■ Hem Galatasaray’ın kuruluşu hem de şampiyonluğun kazanıldığı 19 Mayıs’a vurgu yapılarak, 19.05’te tören başlayacak.

■ Sahanın ortasına kurulacak dev platformda geçen seneki gibi konserler verilecek.

■ Futbolcular, kendi seçtikleri müziklerle kırmızı halıdan sahneye çıkacak.

■ Son olarak 2018-2019 lig şampiyonluğunun kupası takıma verilecek.

Kombineler geçerli

Kutlamalarda izdaham yaşanmaması adına Galatasaray Yönetimi, kombineleri geçerli sayacak. Böylelikle bütün sezon takıma destek veren taraftarlar, öncelikli olarak tribünde yerini alabilecek. Kalan 15 bin kişilik yer için de bilet satışı yapılması planlanıyor. Ancak bilet fiyatları yüksek olmayacak.