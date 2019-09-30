12 yeni transferi ile sezona başlayan Galatasaray'ın lakabı da hazırdı: Rüya Takım! Ancak sarı-kırmızılılar şu ana kadar sergiledikleri futbolla taraftarına rüyada kâbus yaşatıyor. Geçen sezon ilk 11'in bankosu olup şampiyonluğa önemli katkı yapan Fernando, Ndiaye ve Onyekuru'nun boşluğu geçen 6 haftada bir türlü dolmadı. Sözleşmesi dondurulan Linnes bile mumla aranıyor. İşte gelen-giden farkı:

FERNANDO-NZONZİ

Büyük maçlara, attığı gollerle damgasını vuran Fernando, savunmadan hızlıca top çıkarıp Luyindama-Marcao ikilisini de rahatlatıyordu. Hücumda hiç gözükmeyen yeni transfer Nzonzi, Fenerbahçe derbisinde 17 top kaybı yaptı.

NDIAYE-SERI/LEMINA

Fernando'yu orta sahada tamamlayan Ndiaye temposu, dikine oynama ve delici özelliği ile hücum hattını rahatlatıyordu. Lemina fizik olarak hâlâ hazır değil ve temposu 60 dakikayı bile kaldıramıyor. Seri de henüz uyum sağlayamadı.

ONYEKURU - BABEL

Belhanda ve Feghouli ile uyumu müthiş olan Onyekuru, savunma arkasına koşularıyla Galatasaray'ı hücuma taşıyordu. Belhanda ve Feghouli ile sahada aynı dili konuşamayan Babel, Onyekuru'ya kıyasla çok hareketsiz kalıyor ve Falcao'yu besleyemiyor.

LINNES - NAGATOMO/ MARIANO

Linnes geçen sezon dönüşümlü oynadığı sağ bek ve sol bekte, savunmada sırıtmadı, hücumda önemli skor katkısı yaptı. Nagatomo derbide ikili mücadelelerin çoğunu kaybetti. Mariano ise son 3 maçını isabetli orta yapamadan tamamladı.

(Sabah)