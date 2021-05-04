MENÜ

Galatasaray'da Gedson ve Halil Dervişoğlu için karar verildi

Cim-Bom'da teknik direktör Fatih Terim kendi durumundaki belirsizliğe karşın takımın geleceğiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezonki planlamada mutlaka yer alması gerektiği bildirildi.

04 Mayıs 2021, Salı 08:47 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Gedson ve Halil Dervişoğlu için karar verildi

Cim-Bom'da teknik direktör Fatih Terim kendi durumundaki belirsizliğe karşın takımın geleceğiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

Deneyimli teknik adam, iki genç futbolcu Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezonki planlamada mutlaka yer alması gerektiğini belirtti.

Fernandes'in yeniden kiralanması ve Halil Dervişoğlu'nun ise bonservisinin alınmasına dikkat çeken Terim'in böylece önümüzdeki dönemde genç ve dinamik bir kadro oluşturma planı içinde olduğu bildirildi. (Skorer)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...