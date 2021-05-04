Cim-Bom'da teknik direktör Fatih Terim kendi durumundaki belirsizliğe karşın takımın geleceğiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

Deneyimli teknik adam, iki genç futbolcu Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezonki planlamada mutlaka yer alması gerektiğini belirtti.

Fernandes'in yeniden kiralanması ve Halil Dervişoğlu'nun ise bonservisinin alınmasına dikkat çeken Terim'in böylece önümüzdeki dönemde genç ve dinamik bir kadro oluşturma planı içinde olduğu bildirildi. (Skorer)