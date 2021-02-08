MENÜ

Galatasaray'da Gedson Fernandes'in forma numarası belli oldu

Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca 22 yaşındaki Protekizli orta sahanın Sarı Kırmızılı ekipte 83 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

08 Şubat 2021, Pazartesi 14:21 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Gedson Fernandes'in forma numarası belli oldu

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İdmana karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes de katıldı. 

İlgili Haberler
Son dakika | Galatasaray'da yeni transfer Gedson Fernandes takımla birlikte çalıştı


Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 22 yaşındaki Protekizli orta sahanın 83 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. 




İlgili Haberler
Galatasaray: Gedson Fernandes kadroda olacak mı? Canlı yayında açıkladı!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...