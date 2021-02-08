Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İdmana karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes de katıldı.





Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 22 yaşındaki Protekizli orta sahanın 83 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.















