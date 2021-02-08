Galatasaray'da Gedson Fernandes'in forma numarası belli oldu
Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca 22 yaşındaki Protekizli orta sahanın Sarı Kırmızılı ekipte 83 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İdmana karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes de katıldı.
Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 22 yaşındaki Protekizli orta sahanın 83 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1358735527500009472