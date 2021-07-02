Galatasaray ’ın tekrar kiralayacağı Gedson Fernandes için ödeyeceği bedel belli oldu. Sarı-kırmızılıların yetenekli oyuncu için Benfica’ya 2 milyon euro vereceği öğrenildi. Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olacağı belirtildi.

Yeni sezonda oyun planını Gedson Fernandes üzerine kuran teknik direktör Fatih Terim transferde mutlu sona ulaşılmasına çok sevindi. Geçen sezon devre arasında sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak katılan Portekizli yıldız futbolcu Süper Lig ’de 17 maçta forma şansı bulurken iki asist yapmıştı. Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir mücadelede görev yaparken bir kez ağları havalandırdı. (Skorer)

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