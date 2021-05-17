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Galatasaray'da Gedson Fernandes gerçeği!

Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı paylaşımla Galatasaray'dan ayrıldığını duyuran Gedson Fernandes'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Gedson Fernandes gerçeği!

Galatasaray'ın devre arasında Benfica’dan kiraladığı ve 1 sezon daha kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes’in Malatya maçı biter bitmez sarı kırmızılılara veda etmesinin nedeni ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılar sezonun son maçında stada sınırlı sayıda seyirci alırken gösterilen yoğun ilgi nedeniyle maç öncesi taraftarlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Yaşanan arbedede güvenlik görevlilerinin Fernandes’in kardeşiyle de tartışma yaşadığı ifade edilirken durumu maç sonu öğrenen Portekizli yıldız, yönetimden kimse ile görüşmeden sosyal medyadan sarı kırmızılılara veda etti.

Hürriyet


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