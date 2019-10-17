Galatasaray'da "Garry" vites

Yaz transferinde Henry Onyekuru’yu almak için Garry Rodrigues’i veto eden sarıkırmızılılar, şimdi Hollandalı’nın tarzında Falcao’nun verimini artıracak bir ismin peşinde.

17 Ekim 2019, Perşembe 08:34 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 'Garry' vites

Galatasaray'da skor gücü yüksek kanat oyuncusu eksikliği hissedilirken, sarı-kırmızılılar devre arasında geri getirmek istedikleri Onyekuru dışında alternatif isimlere de yöneldi. Gomis'in gol kralı olduğu sezon Rodrigues'in performansını dikkate alan Aslan, ara transferde Falcao'ya da aynı desteği verecek bir isim arayışında.

Yaz transfer döneminde önceliği Onyekuru'ya veren sarı-kırmızılılar, geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'i veto etmişti. Ancak Monaco, Everton'a 15 milyon Euro ödeyip Onyekuru'nun bonservisini alınca Galatasaray'ın eli boş kalmıştı. Ardından büyük bir sükse ile transfer edilen Falcao'dan verim alamayan Galatasaray'da tıpkı Rodrigues gibi asist özelliği ön planda olan bir hücum oyuncusunu ara transferde almak için çalışmalar başladı.

(Sabah)

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