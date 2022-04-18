Süper Lig 'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti. Son düdüğün ardından Sarı-Kırmızılılar tek bir ismi tezahürat etti, tribüne davet etti: Victor Nelsson...

Kısa sürede Galatasaray camiasının sevgilisi olan Danimarkalı stoper de bu isteği kırmadı. Tüm takım arkadaşları soyunma odasına giderken, o önce tribünleri selamladı ardından da istek üzerine galibiyet üçlüsünü çektirdi.

Yüzde 94.7 pas isabet yüzdesiyle oynayan Nelsson bu alanda sahanın en iyi ismi olurken, girdiği 4 ikili mücadele ile 4 hava topunun 3'ünü kazanarak iyi bir oyun ortaya koydu.

İşte Nelsson'un FANATİK objektiflerine yansıyan kare kare üçlü çektirdiği anlar...