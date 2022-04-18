Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Victor Nelsson'dan!
Sarı-Kırmızılılar, Yeni Malatyaspor engelini 2-0'la geçti, son düdüğün ardından tribünler Victor Nelsson tezahüratlarıyla inledi. Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Danimarkalı futbolcu önce tribünleri selamladı ardından da galibiyet üçlüsünü çektirdi!
Süper Lig 'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti. Son düdüğün ardından Sarı-Kırmızılılar tek bir ismi tezahürat etti, tribüne davet etti: Victor Nelsson...
Kısa sürede Galatasaray camiasının sevgilisi olan Danimarkalı stoper de bu isteği kırmadı. Tüm takım arkadaşları soyunma odasına giderken, o önce tribünleri selamladı ardından da istek üzerine galibiyet üçlüsünü çektirdi.
Yüzde 94.7 pas isabet yüzdesiyle oynayan Nelsson bu alanda sahanın en iyi ismi olurken, girdiği 4 ikili mücadele ile 4 hava topunun 3'ünü kazanarak iyi bir oyun ortaya koydu.
İşte Nelsson'un FANATİK objektiflerine yansıyan kare kare üçlü çektirdiği anlar...