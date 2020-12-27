Muslera, Babel, Diagne, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Etebo ve Kerem Aktürkoğlu... Sarı-Kırmızılılar, 7 önemli oyuncusundan yoksun şekilde dün Trabzonspor karşısına çıktı. Fatih Terim, 5 maçlık cezası nedeniyle kulübe yerine tribünde otururken, en büyük sıkıntı forvetteydi. Ailesinde Covid-19 vakası yaşanan Diagne’nin yokluğunda sakatlıktan yeni çıkan Falcao da kenarda beklerken, Oğulcan Çağlayan ileri uçta oynadı. Aslan, tüm bu olumsuzluklara rağmen yine de istediğini aldı. Oğulcan, attığı golün yanı sıra Arda’nın golünde de pozisyonun içindeydi. Sarı-Kırmızılılar 90 dakika boyunca müthiş mücadele etti.

Fikstür avantajı var

Göztepe’nin ardından Trabzonspor’u devirip yeniden 2 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Cim Bom, liderlik koltuğunu Alanyaspor’dan devraldı ve rakibine 2 puan fark attı. Karagümrük yenilgisi öncesinde çıktığı 2 karşılaşmayı kazanan Cim Bom’un önünde şimdi daha uzun bir seriye ulaşabileceği fikstür var. Aslan sırasıyla Antalyaspor, Konyaspor (d) ve Gençlerbirliği ile oynayacak. 19. haftada ise Beşiktaş derbisi var.



