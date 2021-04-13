Galatasaray'da taşlar adeta yerinden oynadı. Başkan Mustafa Cengiz'in MHK ve TFF'ye yönelik açıklamaları dışında futbolcuları da sert şekilde eleştirmesi bomba etkisi yarattı. Aspor'dan Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre; oyuncular Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarının ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncuların gerçekleştirdiği toplantıda antrenmana çıkmama konusu da gündeme geldi ama uygulamaya konmadı.

Oyuncular akşam idmanına katıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in bu duruma nasıl tepki verdiği de merak konusu...

Mustafa Cengiz ne demişti?

"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum. "







