Ligdeki Rize ve kupa finalindeki Akhisar maçlarına Mbaye Diagne damgasını vurmuştu. Senegalli yıldızın her iki karşılaşmada penaltı kavgasına girmesinin ardından dün de frikik tartışması yaşandı.

74. dakikada Galatasaray’ın kazandığı serbest vuruşta Selçuk ile Belhanda ‘Ben atacağım’ kavgasına girdi. Kenardan Selçuk denmesine rağmen Belhanda ısrar etti, sonrasında tepki gösterip çekildi. Devamında Feghouli topun başına gelirken, Selçuk İnan’ın yaptığı vuruş direkten döndü.

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