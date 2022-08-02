Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois'nın ardından 6. takviyesini yaptı ve AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Aslan, 3 yıllık anlaşma sağladığı 28 yaşındaki Norveçli orta sahaya her sezon için net yıllık 975 bin Euro verecek.

Galatasaray'dan Midtsjö transferi ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

2017 yazında 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giydi. 28 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar formasıyla 195 maça çıkıp 7 gol attı ve 33 asist yaptı.

Okan Buruk'un 1.76 boyundaki Norveçli futbolcuyla orta sahadaki tempo açığının kapatılması hedefleniyor. Buruk, tecrübeli oyuncuyu hem 6 hem de 8 numarada kullanmayı planlıyor.

Alkmaar'da 124 maçta merkez orta saha, 69 maçta ön libero olarak görev yapan Midtsjö, 2 kez de sağ bekte forma giydi. Tüm kariyeri boyunca sadece bir kez, o da çift sarı karttan kırmızı kart gören İskandinav futbolcu, tam bir takım oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.

Fredrik Midtsjö kimdir?

11 Ağustos 1993 tarihinde Norveç’in Stjordal kentinde doğan Midtsjö, futbol hayatına doğduğu kentin takımı Storjdals-Blink’te başladı. Rosenborg altyapısında futbola hazırlanan orta saha oyuncusu, akademiden A takıma çıktıktan sonra kendini gösterdi. Rosenborg’da üç lig şampiyonluğu ve iki Norveç Kupası şampiyonluğu olmak üzere beş kupa kaldırdı. 148 maçta 22 gol ve 33 asistlik katkı verdi.

Fredrik bu başarılarının ardından Hollanda’nın köklü ekiplerinde AZ Alkmaar’a 2017 yaz transfer sezonunda katıldı ve Galatasaray'a transfer olana dek istikrarlı şekilde bu takımın formasını giydi. AZ Alkmaar’da 195 kez sahaya çıkan oyuncu, 7 gol ve 33 asistlik performans ortaya koydu.

Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar formasıyla 41 maça çıkan 28 yaşındaki Midtsjö, 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Norveç Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 24 Mart 2016 tarihinde Norveç’in Estonya ile onyadığı hazırlık maçında A milli forma ile tanıştı. Norveç A Milli Takımı’nda 11 kez forma şansı buldu.







