Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de Mbaye Diagne'yi tercih etmişti. Ancak Senegalli forvet, 78. dakika oyunda kalırken, performansı ile vasatı aşamamıştı. Mücadelenin kalan bölümünde ise Mostofa Mohamed oyuna dahil olmuştu. Mısırlı santrfor, oyuna dahil olduktan sonra Aslan penaltı kazandı. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin penaltıcısı Cicaldau olmasına rağmen topu Rumen futbolcudan alan ve atışı kaçıran Mohamed, Fatih Terim’i bir hayli kızdırmıştı.

74'te oyundan alındı

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine tecrübeli teknik adam, dün Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada değişikliğe gitti. Mohamed ve Diagne karşılaşmada yedek soyunurken, Halil Dervişoğlu ilk 11'de sahaya çıktı. Saha içerisinde pek etkili olamayan 21 yaşındaki futbolcu, 74. dakikada Emre Kılınç ile eşleşti.