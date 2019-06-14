Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, forvet mevkisi için arayışlarını sürdürüyor.

Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ilerliyorlar

Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Vedat Muriç transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık alternatif isimleri de belirledi.

Galatasaray, Welbeck’i listesine aldı

Galatasaray, Arsenal forması giyen Danny Welbeck’i transfer listesine aldı.

Welbeck’in sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Peterborough, Sunderland, Manchester United ve Arsenal forması giyen golcü futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor.

Welbeck geçen sezon Arsenal’de kaç gol attı?

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Welbeck, Arsenal’de geride bıraktığımız sezonda 10 maçta 147 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asist üretti.

Kaynak: TRT Spor







