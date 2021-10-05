Gomis sonrası yaşanan forvet krizi, yerini tatlı bir rekabete bıraktı. Sarı-Kırmızılı ekipte, golcülerin formsuzluğu yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Son Rize deplasmanına ilk 11'de başlayan Mohamed, attığı 2 golle bu sezon siftah yaptı. Oyuna sonradan giren Halil, takıma büyük hareket getirdi. Uzatmalarda sahaya giren Diagne ise taşıdığı top ve yaptığı asistle takımını 3 puana taşıdı.

Artık bu 3 oyuncunun gözü de formada. Henüz net bir santrfor belirlemeyen Fatih hoca ise kimi oynatacağı konusunda kararsız. Rakibe, oyun planına ve yorgunluklara göre bir tercih yapmayı düşünen Terim, 2 gol attığı için önceliği Mohamed'e verecek gibi görünüyor. Deneyimli hocanın asıl hedefi ise yeniden çift forvetli düzene dönmek. Terim, Milli arada bu değişimin temellerini atabilir.





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