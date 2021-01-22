Transfer haberi: Galatasaray, forvet transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı takım Diagne ve Falcao'dan oluşan forvet hattına takviye yapmak istiyordu ve aradığı ismi İtalya'da buldu. Aslan, Serie A ekibi Torino'dan İtalyan golcü Simone Zaza'yı satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak üzere. Simone Zaza, bu sezon torino formasıyla 11 maçta 2 gol kaydetti. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarında devam eden Galatasaray, forvet transferini Torino'dan Simone Zaza ile bitirmek üzere. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başından beri Serie A ekibi Torino'da forma giyiyor.

Temmuz 2019'da La Liga ekibi Valencia'dan Torino'nun yolunu tutan Zaza, bir önceki sezon da kiralık olarak Torino'da forma giymişti.

İtalyan ekibi Torino, Zaza'yı kadrosuna katmak için 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 4 milyon Euro olan Zaza, Torino formasıyla 2,5 sezonda 72 maça çıktı ve 15 gol 9 asist üretti.

Zaza, kariyeri boyunca ise 346 maçta 112 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyen Zaza, 18 maçta 2 gollük katkı sundu. (Sabah)



