Galatasaray'da forvet harekatı! Albian Ajeti sürprizi
Galatasaray'da yeni sezon planlamaları şimdiden başladı. Sakatlığı nedeniyle fazla forması şansı bulamayan Florin Andone ile yolları ayırması beklenilen sarı-kırmızılı ekip, West Ham United'ın İsviçreli golcüsü Albian Ajeti'ye kancayı taktı.
Galatasaray'dan forvet harekatı… Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.
Kiralamak için teklif verilecek
Takvim'in haberine göre; Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.
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Sürpriz öneriler
Forvet arayan Galatasaray'a ayrıca Lokomtiv Moskova'dan Fedor Smolov ve Hoffenheim'den Munnas Dabbur da önerildi. Ajeti'den sonuç alınamazsa iki isimden biri değerlendirmeye alınacak.