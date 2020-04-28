Galatasaray'da forvet harekatı! Albian Ajeti sürprizi

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları şimdiden başladı. Sakatlığı nedeniyle fazla forması şansı bulamayan Florin Andone ile yolları ayırması beklenilen sarı-kırmızılı ekip, West Ham United'ın İsviçreli golcüsü Albian Ajeti'ye kancayı taktı.

28 Nisan 2020, Salı 08:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da forvet harekatı! Albian Ajeti sürprizi

Galatasaray'dan forvet harekatı… Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.

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Kiralamak için teklif verilecek

Takvim'in haberine göre; Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.

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Sürpriz öneriler

Forvet arayan Galatasaray'a ayrıca Lokomtiv Moskova'dan Fedor Smolov ve Hoffenheim'den Munnas Dabbur da önerildi. Ajeti'den sonuç alınamazsa iki isimden biri değerlendirmeye alınacak.

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