Erzurum deplasmanında Avrupa kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Radamel Falcao, bu hafta Ankaragücü karşısında görev yapamayacak. Kolombiyalı yıldızın yokluğunda forvet adayları forma için Florya'da büyük bir rekabet içerisinde. İlk 11'e en yakın aday kuşkusuz Mbaye Diagne. Ancak Senegalli forvet bu sezon hiç gol atamadı ve performansıyla da beklentilerin çok altında kaldı. Dolayısıyla Fatih hocanın gözü aynı zamanda alternatif isimlerin üzerinde. Kanat forvet olarak görev yapabilen Oğulcan Çağlayan, forma adayları arasında. Genç futbolcunun idmanlarda iyi bir görüntü sergilediği öğrenildi.

Bir sürpriz olabilir

Terim'in ilgilendiği bir diğer isim 19 yaşındaki Ali Yavuz Kol. Sarı-Kırmızılılar'ın büyük beklenti içinde olduğu genç yetenek, şans verilmesi halinde kendini kanıtlamaya hazır. İdmanlarda çok sıkı çalışan ve hocasının gözüne girmeyi başaran Ali Yavuz, Terim'in sürprizlerinden biri olabilir.