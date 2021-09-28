Kırılma maçı gözüyle bakılan Göztepe karşılaşmasını 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan ve 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Galatasaray 'da, işler tam da beklendiği gibi gelişti ve kara bulutlar dağıldı. Elindeki kadroya güvenen ve ara transfer dönemine kadar çok daha iyi bir görüntüye kavuşacaklarını düşünen Terim, tablonun yeniden olumluya dönmesi için sadece bir 3 puana ihtiyaç duyuyordu. Göztepe maçında istediğini alan Fatih hoca, birçok oyuncusunun grafiğinden de çok memnun kaldı. Özellikle attığı harika golde klasını, tekniğini, bitiriciliğini ve sol ayak kalitesini konuşturan Morutan'ın bu görüntüsü, transferini çok isteyen Terim'i bir hayli rahatlattı.

Umutlar yeniden tazelendi

Puan kaybedilen maçlarda dahi sessiz sedasız çok önemli işlere imza atan Cicaldau da yükselen formunu Göztepe karşılaşmasında sürdürdü. İki Rumen yıldızın birbiriyle çok iyi anlaşması ve takım oyunu oynaması, gelecek için ümit veriyor. Fatih hocanın yüzünü güldüren bir başka detay da Berkan Kutlu'dan aldığı verim. Alanyaspor 'dan transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, her maçta 12 km. ve üstünde koşarak, takım temposunu bir üst seviyeye çıkarıyor.

Boey ilk 11'e hazırlanıyor

Süper Lig'de rahat bir nefes alan ve gözünü yeniden Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da, bir sevindirici haber de sakatlardan geldi. Transfer olduğu günden bu yana sağ bekte müthiş bir performans ortaya koyan ve yokluğu mumla aranan Sacha Boey, dünkü idmanın tamamında kontrollü olarak takımla birlikte çalıştı. Fransız futbolcunun, Marsilya deplasmanında oynayıp oynamayacağı konusunda henüz karar verilmedi. Ancak Boey'nin hafta sonundaki Rizespor deplasmanında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son idmana da elindeki atelle çıkan Barış Alper'in de Rize sınavına kadar hazır olması bekleniyor.