Kötü gidişin üstüne gelen deplasmandaki Beşiktaş yenilgisi, Galatasaray’da dengeleri değişterecek gibi görünüyor. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası basın toplantısında, sadece Ocak ayında değil, bu haftadan itibaren kadroda operasyon yapacağının sinyallerini net şekide verdi. Şimdi değişimin nasıl gerçekleşeceği merakla bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, cuma günkü Rizespor maçıyla beraber yerli ve güvendiği isimlere ağırlık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda beklerde Şener ve Emre Taşdemir, orta sahada da Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerin ilk 11’e birer ikişer alınacağı tahmin ediliyor.

Kesik, uyarı ve talepler...

Fatura ise çoğunlukla tecrübeli oyunculara kesilmiş durumda. Mariano, Nagatomo, Belhanda, Feghouli ve Seri, operasyonda kızağa çekilecek ilk futbolcular olacak. Bunlara ek olarak Terim’in Babel’i de ikaz edeceği, Marcao ve Luyindama ikilisiyle de özel olarak görüşeceği bildirildi. Lemina’dan memnun olan tecrübeli hoca, Nzonzi’den de performans ve motivasyonunu arttırmasını isteyecek. Ayrıca Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün’e da sahada daha fazla süre verilecek.

Metin Karabaş