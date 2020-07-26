Terim’in aklındaki orta saha planında, Seri-Mensah ikilisi öne çıkıyor. Seri’nin tekrar kiralanması için Fulham’la görüşmeler başladı. 29 yaşındaki futbolcu da Galatasaray’da kalmaya sıcak baktığını yönetime bildirdi. Kayserispor’dan Mensah’ın transferi için de eldeki oyunculardan en az birinin satışı bekleniyor. Maicon’un Al Nassr’a imza atması halinde kulübün kasasına 3 milyon Euro civarında bir para girmesi bekleniyor. Bu para, Mensah’ın bonservisi için kullanılacak. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşan Sarı-Kırmızılılar, satışın gerçekleşmesini bekliyor.

Beşiktaş’tan ayrılan 31 yaşındaki stoper Victor Ruiz’le de pazarlıklar devam ediyor. En az birisi gelecek Fernando Muslera’nın yokluğunda büyük sıkıntılar çeken ve önce şampiyonluk yarışından, sonra da ilk 4’ten kopan Sarı-Kırmızılılar, kaleye takviye için girişimlerini sürdürüyor. Kayserispor’la sözleşmesi biten Lung ve Sinan Bolat’la transfer görüşmesi yapılıyor. Başakşehir’den Volkan Babacan’ın ise kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Eğer bonservis bedeli talep edilmezse, Volkan da kaleye güçlü adaylardan biri. Sarı- Kırmızılılar, bu üç file bekçisinden en az birini kadrosuna katarak, Muslera dönene kadar kaleyi kendisine teslim edecek.