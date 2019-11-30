Galatasaray’da flaş Ryan Babel gelişmesi

Ara transfer operasyonu yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Galatasaray’da, Ryan Babel konusunda da flaş bir gelişme yaşanıyor. Hollandalı yıldıza iyi bir teklif gelmesi halinde, devre arasında gitmesine izin verileceği öğrenildi.

Sol açığa Onyekuru’yu takviye edecek olan Sarı-Kırmızılılar, Babel’in satışından gelmesi muhtemel parayı ise diğer pozisyonlara yapılacak transferlerde kullanacak. Kart cezası nedeniyle yarın Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek olan Babel’in tedavisi Florya’da sürüyor.

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