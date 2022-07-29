Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun eski başkan Burak Elmas tarafından sözleşmesinde iyileştirmeye gidilmiş ve 5 yıllık yeni kontrat yapılmıştı.

Dursun Özbek'ten iyileştirme

Göreve geldikten sonra kolları sıvayan yeni başkan Dursun Özbek, ilk olarak Kerem Aktürkoğlu ile görüşmüştü. Normalde bu sezon yıllık 10 milyon TL alacak olan Kerem'e iyileştirme yapıldı.

Yüzde yüz zam !

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu'na zam sözü verdiği, yıldız futbolcunun yıllık ücretinin 20-21 milyon TL seviyesine çıkarılacağı öğrenildi. Maaşına yüzde yüz zam alan Kerem'in idmanlarda daha hırslı olduğu ve mutlu olduğu öğrenildi.

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