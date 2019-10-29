Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, takımda bekleneni veremeyen futbolcuları ocak ayında göndereceğini açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, operasyona savunmadan başlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, mevcut kadrodaki üç yabancı ile yolların ayrılmasını isteyecek. Şu an itibariyle gönderilmesi büyük ölçüde kesinleşen iki isim Mariano ve Yuto Nagatomo. Sezon başından beri sergiledikleri performans yeterli görülmeyen iki futbolcunun kredisi Beşiktaş derbisinde tamamen tükendi.

6’DA 1 iSABET

Sağ ve sol bek olarak görev alan iki oyuncunun derbide yaptığı toplam 6 ortanın sadece 1’i isabetli oldu. Hücuma doğru dürüst katkı yapamayan Mariano ve Nagatomo, savunmada da yetersiz kaldı. 33 yaşına giren iki futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak. Mariano, uzun süredir kendisini isteyen Brezilya kulüplerinden birine gönderilecek. Nagatamo’ya da ‘alacaklarına karşılık’ bonservisi verilecek. Fatih Terim, yabancı kontenjanı dolu olduğu için TFF’ye bildirilen 28 kişilik kadroya yazamadığı Martin Linnes’i yeniden takıma alacak.

Bu sezon Galatasaray’da 12 maçta forma giyen Yuto Nagatomo ile 11 karşılaşmada görev alan Mariano, ne gol ne de asist üretebildi.

Kaynak: Hürriyet