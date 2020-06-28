Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransa'da yayın yapan Europe 1 TV'ye konuşan Gabonlu futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi Galatasaray'da iyi hissediyorum. Taraftarlar beni seviyor. Fakat, Fransa'ya geri dönme fikrine de karşı değilim. Fransa'da son dönemlerde ilgi çekici ve muhteşem projeler var. Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp. Geri dönmek mi, neden olmasın. Gerçekten güzel bir projeleri varsa, Marsilya çok daha cazip bir kulüp haline gelir."

'Fransa'da oynamak beni mutlu eder'

"Fransa'ya dönmek, bir alt seviyeye düşmeyi kabul etmek değil. Açıkçası, tekrar Fransa'da oynamak beni mutlu eder. Marsilya'da gerçekten çok güzel insanlarla tanıştım. Bielsa gibi muhteşem bir teknik direktörle çalıştım. Orada yaşadıklarım, beni olgun bir insan haline getirdi ve bir çocuktan adama dönüştüm."





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Falcao da ayrılabilir

Lemina'nın bu açıklamaları sonrası Galatasaray'da bir diğer ayrılık ihtimali haberi de Falcao'dan geldi. Galatasaray'da maaşından indirim yapılması teklifini kabul etmeyen Falcao'nun, River Plate ile görüştüğü iddia edildi. Haberde River Plate'nin Falcao'nun maaşını ödemeye hazır olduğu, ancak bonservis sorununu kendisinin çözmesi gerektiği ifade edildi. Kolombiyalı oyuncu daha önce 4 yıl Arjantin ekibi River Plate forması giydi. Ayrıca yıldız futbolcu bu takımın alt yapısından da yetişti.

Galatasaray'ın sansasyonel bir transferle geçen sezon kadrosuna kattığı Falcao'nun bonuslarla birlikte 7 milyon Euro civarında bir ücreti var.

Hürriyet/Spor Arena





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