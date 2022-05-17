Galatasaray 'da 11 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.

Bugün yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek. (DHA)







