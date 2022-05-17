MENÜ

Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek ve Metin Öztürk, birleşme kararı aldı!

Galatasaray'da seçim öncesi flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Bugün yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.

17 Mayıs 2022, Salı 23:21 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek ve Metin Öztürk, birleşme kararı aldı!

Galatasaray 'da 11 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi. 

Bugün yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek. (DHA)


İlgili Haberler
Son dakika | Sofiane Feghouli, Galatasaray'a veda etti: Büyük bir onurdu


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...