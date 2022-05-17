Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek ve Metin Öztürk, birleşme kararı aldı!
Galatasaray'da seçim öncesi flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Bugün yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.
Galatasaray 'da 11 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.
Bugün yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek. (DHA)