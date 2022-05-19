11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Galatasaray 'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Eski başkanlardan Dursun Özbek'in mevcut başkan adaylarından Metin Öztürk'ün birleşme kararı alması gündemi sarstı.

1 AY ÇALIŞABİLMİŞLERDİ

Özbek'in bugün resmi bir açıklama yaparak başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Bu flaş gelişme sonrası Galatasaray'da büyük bir heyecan yaşanmaya da başladı. Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi durumunda ilk teknik direktör adayının Fatih Terim olacağı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. Başkanlık koltuğunda otururken 4. Fatih Terim dönemini başlatan isim olan Dursun Özbek, Ocak 2018'deki seçimi kaybettiği için tecrübeli teknik adamla sadece 1 ay çalışma şansı bulabilmişti.

Takvim'in haberine göre; Şu anda Dursun Özbek'in kafasında net bir teknik adam ismi yok. Ancak Özbek'in net bir profil belirlediği ve başkan seçilmesi durumunda tercihini kesin olarak yerli teknik adamdan yana kullanmak istediği öğrenildi.

TEKLİFE NASIL YAKLAŞACAK?

Bu nedenle Özbek'in başkanlık koltuğuna oturması durumunda yerli bir teknik adam tercih edeceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda listede Fatih Terim'le beraber, Okan Buruk ve Nuri Şahin'in yer alacağı öne sürülüyor.

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden veda açıklaması yapan Fatih Terim'in olası bir teklife nasıl yaklaşacağı da merak konusu.