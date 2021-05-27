Sarı-Kırmızılılar'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde Marcao ile nikah tazeleyen Aslan şimdi de sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba için resmi adımları attı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki oyuncuyla da görüşmeler başlarken, pazarlıklarda sona gelindiği kaydedildi.

Talipleri vardı ama...

Ömer ve Emre için birçok Anadolu kulübü devredeydi ancak iki isim de önceliği Galatasaray'a verdiği için herhangi bir kulüple görüşmedi. Cim Bom'da kalmak isteyen Ömer ve Emre'yle kısa sürede yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Metin Karabaş