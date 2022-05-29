Sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedildikten sonra bireysel çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Mbaye Diagne'nin gözü, Galatasaray 'daki kongrede. İtalya ve Belçika'dan transfer teklifleri alan tecrübeli santrfor, buna karşın Sarı-Kırmızılı kulüple bir kez daha masaya oturmak istiyor. Diagne son kararını Galatasaray'ın tavrına göre verecek.

Sarı-Kırmızılı kulüple kontratı sona eren Sofiane Feghouli'nin İstanbul'dan ayrılmaya niyeti yok. Galatasaray'dan teklif bekleyen, ancak yeni sezon kadrosunda kesinlikle düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun, eşine İstanbul'da bir güzellik salonu açtığı ortaya çıktı. Feghouli'nin, Galatasaray olmazsa yeni sezonda Süper Lig 'de mücadele edecek İstanbul takımlarından birinin formasını giymek istediği belirtiliyor.