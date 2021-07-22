Galatasaray 'da yaz dönemine damgasını vuracak transferler için geri sayıma geçildi. Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven sınavının ardından çok önemli takviyeler yapacak. İlk bombalar hafta sonuna kadar patlayacak. Beşiktaş 'ın sözleşme uzatmak için çaba harcadığı Rachid Ghezzal, Galatasaray'ın bu yaz dönemindeki ilk yabancı transferi olmaya çok yakın. Cezayirli yıldızın kulübü Leicester ile anlaşan Sarı-Kırmızılı yönetim, ödeme takvimi üzerinde de son pürüzleri halletmek üzere. Galatasaray'ın teklifine "Evet" diyen Ghezzal da menajeriyle yaşadığı krizi çözdü. Sağ kanat oyuncusunun bugün ya da en geç yarın Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

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Orta alanı rahatlatacak

Ghezzal'la birlikte transferinin açıklanması beklenen diğer oyuncu Berkan Kutlu... 23 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor'a 3.2 milyon Euro'nun 3 taksitle ödeneceği öğrenildi. Berkan'ın transferiyle birlikte, Fatih hoca orta sahadaki dinamizm ve temponun artacağını düşünüyor. Böylece hem Taylan'ın hem de imza attıktan sonra Gedson Fernandes'in hücumda daha etkili olacağı inancı hakim. Bir diğer yeni transfer Aytaç Kara da bu isimlerle rotasyona dahil olacak.

Sonuç ne olursa olsun...

Sarı-Kırmızılı taraftarlara bu iki transferle bayram müjdesi vermek isteyen Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki hafta itibarıyla gündemdeki diğer adaylara yoğunlaşacak. PSV Eindhoven eşleşmesi sonunda ortaya çıkan sonuç ne olursa olsun, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer çalışmalarını aksatmayacağı ve kadronun büyük ölçüde yenileneceği bildirildi.

Metin Karabaş

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