Galatasaray'da Fernando şoku!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica ile karşılaşan Galatasaray, Fernando'dan gelen kötü haberle yıkıldı. Karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, rövanş maçında cezalı duruma düştü.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Benfica ile evinde karşılaşan Galatasaray’a Fernando'dan kötü haber geldi. Maçtan önce sarı kart sınırında bulunana sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, müsabakanın 40. dakikasında topa vurmasından dolayı hakem Jesus Gil Manzano tarafından sarı kart gördü.
31 yaşındaki futbolcu bu sarı kartla Portekiz’de oynanacak rövanşta takımını yalnız bırakacak.
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